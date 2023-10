Eeuwenoud pad gevonden in Eindhovense binnenstad

In de binnenstad van Eindhoven is een eeuwenoud pad gevonden. De vondst werd gedaan bij wegwerkzaamheden naast de Sint Catharinakerk, waar eerder ook al archeologische vondsten werden gedaan.

Het gaat om een zogenoemd knuppelpad; een pad gemaakt van hout en zand om moerasachtig gebied begaanbaar te maken. Stadecoloog Peter de Boer noemt de vondst van het pad, dat vermoedelijk zo'n 750 jaar oud is, bijzonder. Zo zijn de hoefafdrukken en karresporen nog te zien. Dat die zo lang bewaard zijn gebleven is te verklaren, zegt De Boer: "Als ik een streep trek in deze grond en daar zacht zand overheen gooi, blijft de grond intact".