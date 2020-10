James stuwt Lakers naar gedenkwaardige zeventiende NBA-titel

Los Angeles Lakers is voor de zeventiende keer in de geschiedenis kampioen van de NBA geworden, een evenaring van het record van Boston Celtics. De ploeg van sterspeler LeBron James besliste de finale met 4-2 in zijn voordeel door ook het zesde duel met Miami Heat te winnen: 106-93.

Niemand minder dan James was ook de aanjager van de laatste zege op Miami. Hij was goed voor 28 punten, 14 rebounds en 10 assists, maar liet zich ook defensief gelden. Rajon Rondo blonk ook uit, waardoor de Lakers halverwege al met 28 punten voorstonden.

"Het betekent veel voor me om voor deze club te spelen", zei James na afloop. "Toen ik hier in 2018 kwam (de play-offs waren toen voor het vijfde jaar op rij niet gehaald, red.), zei ik al: ik breng deze club terug naar de top. Daar horen de Lakers thuis."

Betere tijden

De NBA maakte het seizoen af in een coronabubbel op het complex van Disney World in Florida. "Nu we hier na maanden eindelijk vertrekken, willen we ook betere tijden zien. Daar moeten we met z'n allen aan werken", aldus James.