Ajax kan groepsfase Champions League haast niet ontgaan na dikke zege in Zürich

Als er volgende week geen hele gekke dingen gebeuren, is Ajax de eerste Nederlandse ploeg ooit die zich plaatst voor de groepsfase van de Champions League voor vrouwen. Vorig jaar waren de Amsterdammers er ook dichtbij, maar was Arsenal uiteindelijk iets te sterk.

FC Twente kan de groepsfase ook nog halen. De Tukkers speelden in Zweden met 2-2 gelijk tegen BK Häcken.

Vrijheid om te voetballen

In Zürich bleek in de eerste helft direct dat Ajax een maat te groot was voor de Zwitserse kampioen. Verdedigsters Kay Lee de Sanders en Sherida Spitse kregen alle tijd om op te bouwen en tussen de linies kon in alle vrijheid gecombineerd worden.

Het leidde binnen tien minuten tot de openingstreffer. Quinty Sabajo plukte de bal met een acrobatische duik uit de lucht en schoot raak. Kort voor rust sprintte Chasity Grant de diepte in, waarna ze de keeper omspeelde en 0-2 binnentikte.

Eerder beschouwden trainer Suzanne Bakker en Romée Leuchter voor op de wedstrijd tegen FC Zürich: