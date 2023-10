Bijlezen: de ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël

Na de grootschalige aanval van Hamas op het zuiden van Israël van zaterdag was het opnieuw een dag vol geweld. De gebeurtenissen van woensdag zijn hieronder samengevat. Dit artikel is bijgewerkt tot woensdagavond 22.00 uur. De ontwikkelingen van woensdag Tientallen Israëlische straaljagers hebben afgelopen nacht meer dan tweehonderd doelen geraakt in Gaza-stad. Die plekken werden volgens Israël gebruikt door Hamas voor aanvallen. De verwoesting van Gaza-stad is op deze dronebeelden te zien:

Volgens de VN zijn in Gaza bijna 264.000 mensen hun huis ontvlucht. Van deze gevluchte mensen schuilen er naar schatting ruim 175.000 in 88 scholen in de Gazastrook.

Door het geweld in Gaza zijn bijna 264.000 mensen hun huis ontvlucht. Dat melden de Verenigde Naties (VN). Twee dagen geleden ging het nog om ruim 187.000 mensen. In totaal wonen er zo'n twee miljoen mensen in de Gazastrook. Zij hebben hun huis vooral uit angst voor bombardementen verlaten, stelt OCHA, het orgaan van de VN dat zich met humanitaire zaken bezighoudt.

De elektriciteit in Gaza is uitgevallen door een gebrek aan brandstof, melden de autoriteiten van Hamas in de Gazastrook.

Maar ook zonder stroom en water gaat het leven in Gaza door. Een lokale journalist die voor de NOS werkt, maakte deze beelden:

Een lokale journalist die voor de NOS werkt, maakte deze beelden in de afgesloten Gazastrook.

De Israëlische premier Netanyahu en de oppositie in Israël zijn het eens geworden over een regering van nationale eenheid. Netanyahu heeft een akkoord gesloten met voormalig defensieminister Gantz. De regering van nationale eenheid zal het land besturen tot de oorlog voorbij is. Binnen die regering is een oorlogskabinet aangesteld dat zich alleen met de strijd tegen Hamas bezighoudt.

Israël werd vanavond opgeschrikt door waarschuwingen voor drone-infiltraties in het noorden van het land, vanuit Libanon. Dat bleek vals alarm. Volgens het Israëlische leger (IDF) werden mensen onnodig gemaand om schuilkelders op te zoeken door een "menselijke fout".

Egypte wil geen veilige corridors opzetten waar burgers vanuit Gaza doorheen kunnen vluchten. Dat zeggen Egyptische veiligheidsbronnen tegen persbureau Reuters. Gaza grenst in het zuiden aan Egypte, maar de grens is afgezet door een 12,6 kilometer lang grenshek (zie kaart). In gesprekken die Egypte vandaag voerde met onder meer de Verenigde Staten gaf Egypte wel aan op andere manieren bij te willen dragen aan hulpverlening aan Gaza. Zo liet het de afgelopen dagen al tientallen vrachtwagens met hulpgoederen toe.

Nederland maakte vandaag bekend zo'n 500 Nederlanders op te gaan halen uit Israël. Het gaat uitdrukkelijk om mensen die daar tijdelijk zijn, zoals studenten, schoolklassen en toeristen, en niet om de ongeveer 17.000 Nederlanders die in Israël wonen.

Eerder vanavond vertrok een transportvliegtuig van Defensie uit Tel Aviv met aan boord ongeveer tweehonderd Nederlanders. Het defensievliegtuig was vanochtend opgestegen vanaf vliegbasis Eindhoven. Morgen zou een KLM-vlucht Nederlanders ophalen, maar die vlucht wordt bij nader inzien ook uitgevoerd door Defensie. Volgens KLM is het voor de burgerluchtvaart op dit moment niet veilig om naar Israël te vliegen.

Vanaf vliegbasis Eindhoven is vanochtend een defensievliegtuig vertrokken, om gestrande Nederlanders in Israël op te halen. Aan boord is plek voor ruim 200 mensen.

In Duitsland en Frankrijk zijn meerdere pro-Hamasdemonstraties verboden.

Demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid heeft vandaag gezegd burgemeesters wat handreikingen te willen bieden voor hoe ze kunnen omgaan met demonstraties waarbij mensen over de schreef gaan.

De minister benadrukte dat het binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat wel moet kunnen om vreedzaam te demonstreren met Palestijnse vlaggen. Yesilgöz komt nu met een 'handelingsperspectief' voor de lokale driehoek. Ze zal dat nog deze week naar de burgemeesters sturen.

In een gezamenlijke toespraak hebben de voorzitters van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad hun solidariteit met Israël betuigd. Ook veroordeelden ze Hamas en eisten ze de onmiddellijke vrijlating van de gegijzelde Israëliërs.

De voorzitters van het Europese parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad hebben in een gezamenlijke speech hun solidariteit met Israël geuit. Ook veroordeelden ze Hamas, die de legitieme ambities van de Palestijnen niet zou representeren.

De slachtoffers Het dodental aan Palestijnse zijde in Gaza is opgelopen tot 1100, zegt het ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Ruim 5300 mensen zouden gewond zijn geraakt. Op de Westelijke Jordaanoever is het aantal dodelijke Palestijnse slachtoffers opgelopen tot 28, meldt datzelfde ministerie. Minstens 150 Palestijnen raakten tot nu toe gewond. Afgelopen zaterdag braken daar gevechten uit tussen Palestijnen, de Israëlische veiligheidsdiensten en kolonisten.

Het aantal doden in Israël als gevolg van het geweld van Hamas is opgelopen tot 1200. Er zijn zo'n 3000 gewonden. Verslaggever Sander van Hoorn is in Israël en reist naar de grens met Libanon, waar de spanning toeneemt:

Verslaggever Sander van Hoorn is in Israël en reist naar de grens met Libanon, waar de spanning toeneemt. Vlak over de grens zit de militante groep Hezbollah, een bondgenoot van Hamas. Over en weer zijn er beschietingen.

Als gevolg van de Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn vier medische hulpverleners van de Palestijnse Rode Halve Maan omgekomen. Dat meldt de organisatie op X. Op foto's en video's zijn rouwende collega's te zien. Ook negen medewerkers van de Verenigde Naties zijn bij de bombardementen om het leven gekomen, net als dertig scholieren. Dat meldt de UNRWA, een tak van de VN specifiek gericht op de hulp aan Palestijnen, op zijn site. Arts Abdul Qadir Hammad doet verslag vanuit een ziekenhuis in Gaza. Er dreigt een tekort aan alles: