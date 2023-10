Vier Nederlandse koppels naar achtste finales op WK beachvolleybal

Boermans en De Groot versloegen in twee sets (21-17, 21-14) het Qatarese duo Tijan Ahmed en Younousse Cherif, terwijl Van de Velde en Immers in twee sets (21-16, 21-13) afrekenden met de Oekraïners Sergiy Popov en Eduard Reznik.

Later in de Nederlandse nacht plaatsten ook Stefan Boermans en Yorick de Groot zich voor de laatste zestien, net als Steven van de Velde en Matthew Immers.

In de tweede ronde wonnen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen met 17-21, 23-21, 15-7 van de Chilenen Noe Aravena en Vicente Droguett. De Nederlandse wereldkampioenen van 2013, kropen in de tweede set door het oog van de naald: op 18-20 overleefden ze twee matchpoints.

Brouwer en Meeuwsen treffen in de achtste finales de als tweede geplaatste Zweden David Ahman en Jonatan Hellvig. Boermans en De Groot nemen het op tegen hun landgenoten Van de Velde en Immers, zodat er in Mexico in elk geval één Nederlands mannenduo in de kwartfinale staat.

Bij de vrouwen klopten Raïsa Schoon en Katja Stam het Spaanse koppel Daniela Álvarez/Tania Moreno in twee sets: 34-32, 23-21. Ze werkten in de eerste set drie setpunten weg en sloegen op hun elfde setpunt toe. In het tweede bedrijf benutten ze hun derde matchpoint.

In de achtste finale staan Schoon en Stam nu tegenover de als zestiende geplaatste Terese Cannon en Megan Kraft uit de Verenigde Staten.