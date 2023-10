Brouwer en Meeuwsen kruipen op WK beachvolleybal door oog van de naald

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben bij de WK in het Mexicaanse Tlaxcala de achtste finales gehaald. In de tweede ronde wonnen ze met 17-21, 23-21, 15-7 van de Chilenen Noe Aravena and Vicente Droguett.

Brouwer en Meeuwsen, de wereldkampioenen van 2013, kropen in de tweede set door het oog van de naald: op 18-20 overleefden ze twee matchpoints. In de volgende ronde treffen ze de als tweede geplaatste Zweden David Ahman en Jonatan Hellvig.

Overige Nederlandse koppels

Bij de mannen kunnen nog twee Nederlandse koppels de laatste zestien halen: Steven van de Velde en Matthew Immers en Stefan Boermans en Yorick de Groot komen later op woensdag nog in actie.

Bij de vrouwen is nog een Oranje-duo actief: Katja Stam en Raïsa Schoon.