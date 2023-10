Twente nog volop in de race voor hoofdtoernooi Champions League: 2-2 bij Häcken

De KNVB benadrukte onlangs het enorme belang van het meedoen van Nederlandse ploegen in de poulefase van de Champions Leauge. Het is een speerpunt in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal.

Kansen afmaken

Aanvoerder Renate Jansen was redelijk tevreden over de 2-2 eindstand, maar had niet het gevoel dat Twente er alles uit had gehaald. Vooral de slordigheid voorin had haar gestoord.

"Er had op basis van de eerste helft wel meer ingezeten. We hadden kansen genoeg, maar werkte niet goed af. Volgende week moeten we onze kansen afmaken."