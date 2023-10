Twente nog volop in de race voor hoofdschema Champions League: 2-2 bij Häcken

De KNVB benadrukte onlangs het enorme belang van het meedoen van Nederlandse ploegen in de poulefase van de Champions Leauge. Het is een speerpunt in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal.

Taaie tegenstander

Twente, dat vorig jaar tweede werd in de competitie, rekende in eerdere voorrondes af met Levante en Sturm Graz. In de derde voorronde bleek Häcken een taaie tegenstander.

De Tukkers kwamen na een kwartier spelen op voorsprong via Taylor Ziemer, die een fout achterin bij Häcken koelbloedig afstrafte. Daarna nam de thuisploeg het initiatief in handen en had Twente het behoorlijk moeilijk, hoewel ook Twente een handvol kansen afdwong.

Door hard te werken en gedisciplineerd te verdedigen, hield de ploeg van trainer Joran Pot de Zweden lang op veilige afstand. Kort voor rust ging het toch mis en schoot Schröder na een goede aanval de gelijkmaker binnen.

Na rust liet de Twentse verdediging zich verrassen door een harde voorzet vanaf de linkerflank, waarna Katariina Kosolo kon scoren. Met een beetje mazzel werd het toch weer gelijk: een schot van Leonie Vliek vloog binnen na een grote fout van keepster Jennifer Falk.

Kansen afmaken

Aanvoerder Renate Jansen was redelijk tevreden over de 2-2 eindstand, maar had niet het gevoel dat Twente er alles uit had gehaald. Vooral de slordigheid voorin had haar gestoord.