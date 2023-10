'Wraak kan Israël duur komen te staan, leert het verleden'

Israël zweert de vernietiging van alle Palestijnse extremisten en bereidt naast de bombardementen ook een grondoffensief voor. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische wraak het Midden-Oosten zal veranderen. Maar die intentie is er al eerder geweest en bracht alleen maar meer ellende.

"Het gevaar bestaat dat nog meer strategische blunders het geweld de komende jaren alleen maar zullen laten voortduren." Dat zegt Kim Ghattas tegen Nieuwsuur. Ze is een bekende analist en schrijver die voor haar werk een prestigieuze prijs ontving. Al twintig jaar volgt ze de ontwikkelingen in het Midden-Oosten op de voet. "Er zijn de laatste vijftien jaar vier oorlogen geweest tussen Israël en Hamas, en elke oorlog eindigde met een terugkeer naar een onhoudbare situatie."

Geboorte van Hezbollah

De invasie van Libanon door Israël in 1982 was volgens Ghattas zo'n strategische blunder. "Het zorgde voor het ontstaan van wat we vandaag de 'as van het verzet' noemen. Israël dacht toen ook het Midden-Oosten opnieuw vorm te kunnen geven door een militante groep als de PLO uit te schakelen en vrede te sluiten met de Arabische landen. Zonder concessies te doen aan de Palestijnen. Het was in wezen de geboorte van Hezbollah."

De les van de afgelopen veertig jaar is volgens Ghattas dat elke poging om Palestijnse gewapende groepen uit te roeien alleen maar leidt tot extremere situaties. Als voorbeeld noemt ze het bloedbad dat volgde op de invasie van Libanon in 1982. Op 16 september dat jaar, in de vluchtelingenkampen Sabra en Shatila in Libanon. In deze kampen zaten vooral Palestijnen. In twee dagen tijd werden een paar duizend inwoners afgeslacht door Libanese christelijke milities. Israël liet dat gebeuren.