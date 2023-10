NASA toont gruis van planetoïde Bennu

Ruimtevaartorganisatie NASA heeft beelden getoond van monsters van planetoïde Bennu. De stukjes gruis uit de ruimte arriveerden vorige maand met een capsule van NASA op aarde. De onthulling vond plaats in het Johnson Space Center in Houston in de Verenigde staten.

Foto: 06b6ca26-2cfd-3b53-83b4-3c38ed0ad964 - ANP

Het is de grootste verzameling buitenaards gruis die ooit naar de aarde is gebracht. De operatie van vorige maand was dan ook geen gemakkelijke. Met een kegelvormig apparaat wat leek op een kleine, vliegende schotel, kwamen de stukjes van de planetoïde op 24 september aan in de Verenigde Staten. De capsule, vastgeplakt aan ruimtesonde Osiris Rex, was sinds 2020 onderweg en heeft ruim een miljard kilometer afgelegd. Bekijk hier de beelden van de landing van de capsule na de jarenlange reis:

Een ruimtecapsule met daarin stof van de planetoïde Bennu is geland in de Amerikaanse staat Utah. De reis duurde zeven jaar, waarin de capsule miljarden kilometers aflegde. Het stof kan ons veel leren over de oorsprong van het zonnestelsel. - NOS