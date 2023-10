Honderden migranten met boten aangekomen bij de Canarische Eilanden

In totaal 428 migranten zijn afgelopen nacht aangekomen bij de Canarische Eilanden. Dat melden regionale hulpdiensten. Met vier boten bereikten de migranten de eilanden Tenerife, Gran Canaria, El Hierro en Fuerteventura.

De eilandengroep ziet de laatste tijd een toename van het aantal migranten. Migranten die arriveren op kleine eilanden als El Hierro worden naar andere plekken gebracht.

Het aantal migranten dat over zee Spanje bereikt is dit jaar tot nu toe met een vijfde toegenomen vergeleken met dezelfde periode in 2022. Vorige maand bereikten meer dan 3500 migranten de Canarische Eilanden, blijkt uit officiële statistieken.

Beelden van de aankomt: