Vrachtwagen trekt stuk bovenleiding mee in Vught, treinverkeer tot morgen verstoord

Een vrachtwagen heeft bij een spoorwegovergang in Vught een deel van de bovenleiding meegetrokken. Op een aanhanger van de vrachtwagen stond een kraan die te hoog bleek voor de leiding.

Naast de bovenleiding raakten ook een spoorboom en lantaarnpaal beschadigd. Bij het ongeluk was een flits en rookwolk te zien, meldt Omroep Brabant.

Door het ongeluk is treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel niet mogelijk. ProRail werkt de hele nacht door om de schade te herstellen en hoopt dat de eerste treinen morgenochtend weer over het traject rijden. De NS zet tot die tijd snelbussen in tussen Den Bosch en Boxtel.

Niemand raakte gewond. Treinreizigers krijgen het advies voor vertrek de reisplanner te raadplegen.