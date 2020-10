Rode Kruis zamelt geld in voor mensen die geen eten hebben door corona

Het Rode Kruis opent vandaag gironummer 7244 om voedselhulp aan duizenden mensen in Nederland te kunnen bekostigen. Het gaat om mensen die geen inkomen meer hebben door de coronacrisis en geen fatsoenlijke maaltijd meer kunnen betalen.

"We schatten dat zo'n 25.000 mensen voedselhulp nodig hebben", zegt directeur Marieke van Schaik van het Rode Kruis. "Dat zijn mensen die werkloos zijn geworden, arbeidsmigranten en mensen die geen papieren hebben en dus niet in aanmerking komen voor de normale hulp."

Een groot deel van deze mensen werkte in de bouw, de horeca of de schoonmaak maar staat nu op straat. "Wij moeten ervoor zorgen dat zij een minimale maaltijd op tafel kunnen zetten voor zichzelf en hun gezin", zegt Van Schaik. "Er is 3,50 euro nodig om voor iemand een ontbijt, lunch en avondeten te verzorgen, heeft het Nibud berekend." Een warme avondmaaltijd kan volgens de hulporganisatie voor 2 euro worden gemaakt.

Groep hulpbehoevenden wordt alleen maar groter

Sinds mei werkt het Rode Kruis samen met de voedselbanken om kwetsbare mensen voedselhulp te geven. De organisatie heeft niet genoeg geld om dat tot het einde van het jaar vol te houden, vandaar deze inzamelingsactie. Van Schaik: "We willen voor 3.000 mensen per week hulp kunnen garanderen tot het eind van het jaar. Maar liever willen we het uitbreiden zodat we dit ook na december vol kunnen houden."

De groep hulpbehoevenden wordt namelijk steeds groter, volgens Van Schaik. "En wij zien de noden voorlopig blijven zoals ze zijn."