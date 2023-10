Akkoord over regering nationale eenheid met oorlogskabinet in Israël

De Israëlische premier Netanyahu en de oppositie in Israël zijn het eens geworden over de vorming van een regering van nationale eenheid. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van Netanyahu en voormalig defensieminister Gantz. Binnen die regering is een oorlogskabinet gevormd.

Dat oorlogskabinet zal zich alleen bezighouden met alles rondom de oorlog met Hamas en bestaat uit premier Netanyahu, Gantz en de huidige minister Gallant van Defensie, staat in de verklaring. Daarnaast zijn er twee waarnemers aangesteld.

Lapid neemt niet deel

Oppositieleider Yair Lapid is ook uitgenodigd om deel uit te maken van het oorlogskabinet. The Times of Israel meldt dat hij niet in een dergelijk kabinet wil zolang de huidige regering ook bestaat uit extreemrechtse partijen. Voormalig minister van Financiën Lieberman heeft geweigerd toe te treden.

Een kabinet van nationale eenheid komt vaker voor als er sprake is van een nationale crisis, zodat er efficiënt kan worden samengewerkt.

Zaterdag na aanslagen van Hamas werd direct al opgeroepen tot het vormen van zo'n regering, maar de politici moesten het eerst eens worden over de voorwaarden.

De politieke rivalen Gantz en Netanyahu vormden in 2020 ook al een coalitie met elkaar. Afgesproken was toen dat ze beiden een periode van achttien maanden premier zouden zijn. Omdat het kabinet klapte werden er in 2021 nieuwe verkiezingen gehouden, waardoor Gantz nooit premier werd.