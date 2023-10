Nederlandse Reaper-drones gaan inlichtingen verzamelen aan NAVO-oostgrens

Drie Nederlandse Reaper-drones worden vanaf begin volgend jaar ingezet vanuit Roemenië. De onbewapende en onbemande vliegtuigen worden gebruikt om informatie te verzamelen langs de oostgrens van het NAVO-gebied.

"In de context van de Russische aanvalsoorlog richting Oekraïne blijft dat van groot belang", schrijft Defensieminister Ollongren aan de Tweede Kamer.

Volgens Ollongren kunnen de drones in NAVO-verband bijdragen aan het voorkomen van "mogelijke misverstanden en daaraan gekoppelde potentiële escalatie". Het is voor het eerst dat de Nederlandse toestellen in het buitenland worden ingezet.

Luchtmachtbasis

Voor de inzet, die minimaal zes en maximaal twaalf maanden duurt, zijn 135 defensiemedewerkers nodig. Zo'n veertig van hen gaan naar een luchtmachtbasis in Roemenië om de Reapers te onderhouden. De rest blijft in Nederland voor het besturen van de vliegtuigen en het verwerken van de verzamelde informatie. De kosten voor inzet van de drones is 14 miljoen euro voor een jaar, schrijft Ollongren.

Nederland heeft op dit moment vier MQ-9 Reaper-drones en in 2026 komen daar vier nieuwe bij. De Nederlandse drones zijn op dit moment niet bewapend, maar Defensie gaat ze over een paar jaar wel uitrusten met bommen en raketten.