Autofabriek VDL gaat batterijsystemen bouwen voor BMW

Industriebedrijf VDL gaat batterijsystemen in elkaar zetten voor BMW. Het bedrijf tekende een overeenkomst met de Duitse autofabrikant om tot 2035 zo'n 125.000 batterijen te produceren.

De nieuwe opdracht biedt aan tientallen mensen werk, meldt 1Limburg. Voorbereidingen om de batterijen in de fabriek in Born te kunnen produceren zijn al gestart. De eerste producten worden over ongeveer een jaar aan BMW geleverd.

"Daarmee krijgt de samenwerking met BMW Group, na tien jaar auto's produceren bij VDL Nedcar, een vervolg. VDL is in gesprek met andere potentiële opdrachtgevers voor de seriematige assemblage van batterijsystemen", meldt VDL.

Mini's

In de fabriek in Born werden in het verleden auto's voor DAF, Mitsubishi en BMW in elkaar gezet. Volgend jaar loopt een contract met BMW af voor de productie van Mini's.

In de afgelopen maanden werd negen keer gestaakt om een goede ontslagregeling af te dwingen. Daaronder was ook een wilde staking. Vorige maand werd duidelijk dat bij VDL Nedcar per 1 november minder ontslagen vallen dan de eerder aangekondigde 1800.