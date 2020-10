Corona-adviseur Fauci niet blij met ongevraagde rol in spotje Trump

De Amerikaanse immunoloog en corona-adviseur Anthony Fauci zegt zonder zijn toestemming te zijn gebruikt in een verkiezingsspotje van president Trump. In de reclame, die vorige week verscheen, zegt Fauci: "Ik kan me niet voorstellen dat iemand méér had kunnen doen". Door de montage wordt de indruk gewekt dat hij het specifiek over president Trump heeft.

Die uitspraak is echter uit zijn oorspronkelijke verband gehaald, zei Fauci zondag in een verklaring aan Amerikaanse nieuwsmedia. "De uitspraken zijn maanden oud, ik had het in het algemeen over de inspanningen van gezondheidsfunctionarissen van de federale overheid." Het citaat komt uit een interview dat Fauci in maart had met Fox News, waarin hij de toewijding van het hele Amerikaanse overheidsapparaat omschreef in reactie op het nieuwe virus.

Het interview waaruit het citaat komt: