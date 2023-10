Geen elektriciteit meer in de Gazastrook en voor gevangen Palestijnen

De enige elektriciteitscentrale in de Gazastrook is niet meer in werking vanwege brandstoftekorten. Dat melden de autoriteiten van Hamas in de Gazastrook. Dat betekent dat er geen stroom meer is in het gebied. Inwoners zijn nu afhankelijk van noodgeneratoren en hun eigen brandstofvoorraden.

Maandag kondigde Israël als reactie op de Hamas-aanslagen een volledige blokkade aan. Daardoor is niet alleen de toevoer van elektriciteit gestopt, maar worden er ook geen brandstoffen, voedsel en medicijnen meer doorgelaten naar de Gazastrook.

Israëlische media melden daarnaast dat het hoofd van de Israëlische gevangenisdienst opdracht heeft gegeven ook in gevangenisvleugels waar Palestijnse gevangenen verblijven de stroom af te sluiten.

Ziekenhuizen in de Gazastrook gebruiken nu noodgeneratoren, maar de verwachting is dat die de ziekenhuizen slechts enkele dagen draaiende kunnen houden.

Internationaal recht

EU-buitenlandchef Borrell zei gisteren dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen, maar dat dat moet wel gebeuren in overeenstemming met het internationaal recht. "Sommige acties - zoals het afsluiten van elektriciteit en voedsel voor burgers - zijn in strijd met het internationaal recht," zei Borrell.

Dat zei ook de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties Türk. Een totale belegering van de Gazastrook, waardoor burgers worden beroofd van goederen die essentieel zijn om te overleven, is verboden onder internationaal recht, zei hij.

Contact buitenwereld

Los van de gevolgen van ziekenhuizen en de uitval van verlichting betekent het ontbreken van elektriciteit ook dat mensen hun elektronische apparaten niet meer kunnen opladen. Inwoners in de Gazastreek kunnen daardoor niet meer in contact komen met de wereld buiten de Gazastrook.