Feyenoord-doelman Bijlow maakt na bijna twee maanden rentree in oefenduel

Feyenoorder Justin Bijlow heeft na bijna twee maanden zijn rentree gemaakt in een oefenwedstrijd. De 25-jarige doelman stond negentig minuten onder de lat tegen Excelsior. Hij kreeg geen doelpunten tegen, want de wedstrijd eindigde in 0-0.

Bijlow, die acht interlands speelde voor Oranje, raakte in augustus geblesseerd aan zijn pols. Zijn plek werd daarna ingenomen door Timon Wellenreuther.

Het was niet de eerste keer dat Bijlow wedstrijden moest missen vanwege een blessure. Tot nu toe miste hij elk seizoen meerdere wedstrijden. Hij had eerder ook al last van zijn pols, lies, voet, teen, knie en elleboog.