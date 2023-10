Slowaakse winnaar verkiezingen Fico vormt nieuwe regering

Robert Fico, de winnaar van de verkiezingen in Slowakije, gaat een coalitieregering vormen met twee andere partijen. Het is Fico en zijn partij SMER gelukt om een akkoord te bereiken met de pro-Russische SNS en de linkse HLAS.

De HLAS werd 30 september derde bij de verkiezingen met zo'n 15 procent van de stemmen. Coalitiepartij SNS kreeg 5,7 procent van de stemmen.

Fico wil met zijn partij SMER een andere koers varen dan de laatste pro-westerse regering en kondigde aan de militaire steun die Slowakije aan buurland Oekraïne levert te stoppen. Dat leidde tot zorgen bij andere westerse landen, want nu is Slowakije nog een belangrijke bondgenoot.

Buitenlandbeleid

Fico's buitenlandbeleid verschilt ook wezenlijk met dat van zijn toekomstige HLAS-coalitiepartner, Peter Pellegrini. De HLAS-leider wil juist dat Oekraïne een belangrijke bondgenoot blijft. Wat de partijen hierover hebben afgesproken is nog onduidelijk.

Fico was al twee keer premier van Slowakije. Dat hij Rusland vooral als partner ziet, werd duidelijk toen hij in 2014 EU-sancties tegen Rusland afkeurde. In 2018 moest hij aftreden als premier in de nasleep van de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak, die corruptie in verband had gebracht met de regering van Fico.