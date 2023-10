IJsblok valt vanuit vliegtuig op schuur in Loon op Zand

Twee inwoners van het Brabantse Loon op Zand zijn vanochtend opgeschrikt door een ijsblok dat op het dak van hun schuur viel. Het ijs is zeer waarschijnlijk afkomstig van een vliegtuig.

Rond 07.30 uur viel het blok ijs naar beneden en veroorzaakte het een flinke deuk in het dak. "Het leek wel alsof er iets instortte", zegt Monique Schoenmakers tegen Omroep Brabant. "Een deel van het dak bleek stuk. Ook in de onderliggende spaanplaat zit een gat", vertelt de vrouw.

Enkele keren per jaar valt er ijs vanaf een vliegtuig naar beneden in de bewoonde wereld. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de temperatuur in de lucht toeneemt of als het landingsgestel uit wordt geklapt.

In 2010 kreeg een man in Zwolle nog een brok blauw ijs door de voorruit van zijn auto. Dat kwam waarschijnlijk door een lek in de afdichting van de spoeltank van een overvliegend vliegtuig.

In bijna alle bekende gevallen in Nederland gebeurde het op plekken die zich onder vliegroutes bevinden, zegt sterrenkundige Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit Groningen.

Vlucht uit Valencia

In dit geval vloog het vliegtuig vanochtend vanuit Valencia over Loon op Zand met als eindbestemming Eindhoven. "Soms komen hier wel vier of vijf vliegtuigen per uur over. Je zal maar zo'n ijsklomp op je hoofd krijgen, dan kun je het niet meer navertellen", zegt Schoenmakers.

Er is voor zover bekend in Nederland nog nooit iemand gewond geraakt door vallend ijs uit een vliegtuig.

Een woordvoerder van Eindhoven Airport laat weten: "Wij kunnen nooit precies herleiden of dit gebeurd is. Wij hebben er in ieder geval geen enkele informatie over."