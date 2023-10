Exxon Mobil koopt schalieolie- en gasbedrijf Pioneer voor 60 miljard dollar

Het Amerikaanse Exxon Mobil, het grootste energiebedrijf ter wereld, heeft de Amerikaanse concurrent Pioneer Natural Resources opgekocht. Exxon Mobil betaalt bijna 60 miljard dollar (56 miljard euro) voor het Texaanse olie- en gasbedrijf, door alle aandelen op te kopen.

Met de koop is Exxon Mobil de grootste olie- en gasproducent in de VS. Het is Exxons duurste overname sinds de overname van Mobil Oil in 1998, Exxon legde toen 81 miljard dollar (76 miljard euro) op tafel.

Door Exxons overname van Pioneer zijn er nu nog maar vier grote Amerikaanse oliemaatschappijen over die actief zijn in het zogeheten Permbekken, het belangrijkste Amerikaanse olieveld en een belangrijk veld voor schalieolie en -gas. Pioneer was daar de grootste en goed voor 9 procent van de olieproductie, Exxon Mobil bezat 6 procent. Samen pompen ze nu dagelijks gemiddeld 1,33 miljoen vaten olie op.

Volgens Exxon Mobil is het energiebedrijf door de aankoop verzekerd van minstens tien jaar lang goedkope olieproductie. Het Permbekken, gelegen in de staten Texas en New Mexico, is goed voor 4 tot 5 miljoen vaten per dag.

De overname volgt op een paar moeizame jaren met grote verliezen en hoge schulden als gevolg van de coronapandemie, met kostenbesparingen en verkoop van tientallen bezittingen. De hoge olie- en gasprijzen als gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne leverden Exxon vorig jaar echter een recordwinst op van 56 miljard dollar (52 miljard euro). De overname werd zo goed betaalbaar.

Deskundigen verwachten niet dat de overname gedwarsboomd zal worden door de mededingingsautoriteiten. De twee samen bezitten maar een klein deel van de hele olie- en gasmarkt.