Vanavond op tv: De laatste ontwikkelingen in Israël en Gaza • Bloedbad in Oekraïens café

Ook maakt onze verslaggever Marijn Duintjer Tebbens in het conflictgebied een portret van de Israëlische vredesactivist Hayim Katsman die om het leven is gekomen als gevolg van Hamas-geweld.

Wat moet er gebeuren om de gemoederen in de regio enigszins tot bedaren te brengen? Heeft Israël de Hamas-aanval onbedoeld geïnitieerd met het buitenlandbeleid van de afgelopen jaren? We stellen die vragen aan analist Kim Ghattas en Jan Egeland , VN-adviseur voor humanitaire zaken.

Ook op dag 5 van de oorlog staan we uitgebreid stil bij de laatste ontwikkelingen. Dat doen we onder meer met Bart Wallet , hoogleraar Joodse studies, die te gast is in onze studio. Hij gaat ook in op de rol van Mohammed Deif, een van de meest gezochte en mysterieuze figuren in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Deif is opperbevelhebber van de militaire vleugel van Hamas. Israël pleegde zo vaak aanslagen op hem, dat hij twee benen en een oog zou missen en aan een rolstoel gekluisterd is.

Oekraïners rouwen om bloedigste burgeraanval tot nu toe

Terwijl de oorlog tussen Israël en Hamas nog geen week oud is, gaat in Oekraïne de strijd onverminderd verder. We spreken met onze verslaggever Gert-Jan Dennekamp, die in de buurt van Charkiv is. Hij ging langs in het 300 inwoners tellende dorpje Hroza, waar vorige week ruim 50 doden vielen bij een raketinslag.

De aanslag gebeurde tijdens de uitvaart van een Oekraïense militair. Sommige inwoners van Hroza vrezen dat er een verrader in hun midden is. Die zou de Russen hebben getipt over de bijeenkomst, zodat de Russische raket in één klap veel levens zou eisen.