KNVB-directeur Gudde: 'Ongeloofwaardig als we volgende week niet voetballen'

Als er aan Eric Gudde wordt gevraagd of er clubs gaan omvallen door de coronacrisis, valt er een lange stilte. Aan tafel bij Studio Voetbal blijkt dat de directeur betaald voetbal bevreesd is voor de gevolgen die een verdere aanscherping van de coronamaatregelen zullen hebben op de bedrijfstak. Dinsdagavond zullen premier Rutte en minister De Jonge naar alle waarschijnlijkheid strengere maatregelen afkondigen. "Het zou volstrekt onbegrijpelijk en ongeloofwaardig zijn als we volgende week niet zouden voetballen", zegt Gudde, die er met de KNVB alles aan doet om de branche draaiende te houden. "De inzet die wij plegen, is maximaal." Aan tafel bij Sjoerd van Ramshorst zijn naast Gudde ook de analisten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk en journalist Kees Jansma aangeschoven. Jansma, ook oud-perschef van Oranje, is kritisch op Gudde en de KNVB. 'Lobby KNVB is niet zichtbaar' "De lobby zal er wel zijn, maar is niet zichtbaar. Andere sectoren doen dat wel. Wat we ook nodig hebben, is dat de voetballerij opstaat. En aan iedereen op zo veel mogelijk plekken duidelijk maakt: we zijn ook een bedrijfstak." De indruk dat het betaald voetbal onvoldoende naar buiten treedt, is volgens Gudde blijven hangen nadat de bond en de clubs in de beginfase van de coronacrisis te aarzelend hebben gereageerd en bovendien niet als collectief zijn opgetreden. Nadien heeft de bond ook erkend in die periode tekort te zijn geschoten in de communicatie bij het afhandelen van de lopende competitie. Eric Gudde vindt de coronamaatregelen niet consequent:

Er is volgens Gudde echter veel veranderd in de tussentijd. Inmiddels kan hij naar eigen zeggen via zijn connecties op het Haagse Binnenhof wel degelijk de problemen van het betaald voetbal onder de aandacht brengen. "Dat de besmettingen oplopen, is duidelijk. Dat je dan harde maatregelen moet treffen, is ook duidelijk. Maar dan moet je wel de vinger op de zere plek leggen", meent hij. "En dat is zeker niet het voetballen." Belang van supporters in stadions En om terug te komen op de vraag of alle profclubs de crisis zullen overleven, benadrukt Gudde het belang van supporters in de stadions, om de geldstroom weer op gang te brengen. "Blijven we nog lang zonder publiek spelen, dan is acht tot tien clubs die in de problemen komen misschien nog wel een te laag geschat aantal", zegt hij. "Er moet perspectief zijn voor de hele evenementenbranche als er weer een dalende lijn is." Eric Gudde over de clubs die in zwaar weer komen:

Hoewel het voetbal in zwaar weer verkeert, winkelde PSV er lustig op los in de laatste dagen van de transferperiode. Onder anderen Mario Götze werd naar Eindhoven gehaald. Volgens Jansma ook juist om in deze tijd een gooi te doen naar het lucratieve Champions League-ticket, dat is weggelegd voor de kampioen. "Geweldig voor de status van de competitie", plaatst Van Hooijdonk de komst van Götze in een iets breder perspectief. "Een speler van 28. Een wereldkampioen op die leeftijd die in Nederland komt voetballen, dat zijn er niet zoveel." Van der Vaart vindt het vooral kapitaalvernietiging als de komst van de Duitse spelmaker de ontwikkeling van Mohamed Ihattaren in de weg zou staan. "Ik vind het ongelofelijk dat het beste talent van PSV nu zo wordt weggestopt alsof het niets is." 'Moet je nagaan hoe slecht Nederland was' Ihattaren maakte door een spierblessure geen deel uit van Oranje, dat onder de nieuwe bondscoach zijn draai nog niet heeft gevonden. Na een nederlaag tegen Mexico werd nu teleurstellend gelijkgespeeld tegen Bosnië en Herzegovina. "Het is normaal gesproken geen makkelijke tegenstander, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik Bosnië wel heel slecht vond. Moet je nagaan hoe slecht Nederland was", zegt Van der Vaart. "Veel spelers uit vorm, ook bij hun club. Dat neem je ook mee naar het Nederlands elftal." Bondscoach Frank de Boer krijgt de nodige kritiek over de reserverol van Steven Berghuis:

De evaluatie van De Boer valt ook onder het takenpakket van Gudde, die moest aanhoren hoe de andere tafelgasten forse kritiek uitten op de keuzes die de bondscoach had gemaakt in zijn opstelling. Vooral het ontbreken van Steven Berghuis in de basis na een goed optreden tegen Mexico, zorgde voor een hoop onbegrip. "Wat is dan het nut van die oefenwedstrijd nog geweest", vraagt Van der Vaart zich hardop af. "De Boer kan sowieso niet meer om Berghuis heen", blikt Van Hooijdonk vooruit op de volgende interland, woensdagavond (20.45 uur) tegen Italië. De aanvoerder van Feyenoord maakte tegen Bosnië en Herzegovina een gretige en energieke indruk bij zijn invalbeurt. Rafael van der Vaart analyseert de opkomende linksback Leonardo Spinazzola van Italië:

