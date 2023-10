Wielerploeg laat duo niet starten in Ronde van Guangxi na gebaar met spleetogen

Wielerploeg Intermarché-Circus-Wanty heeft Madis Mihkels en Gerben Thijssen laten weten dat zij niet meer van start zullen gaan in de Ronde van Guangxi. De reden voor die maatregel is een filmpje dat de twee renners op sociale media hadden gezet. Daarbij maakte de 20-jarige Est Mihkels van zijn ogen twee spleetogen.

De ploeg Intermaché-Circus-Wanty biedt nu via een verklaring excuses aan. "We willen sorry zeggen tegen het Chinese volk, de overheid van Guangxi, de Chinese nationale wielerfederatie en alle partijen die betrokken zijn bij de Ronde van Guangxi. Ons team heeft meer dan vijftien nationaliteiten. Onze partners vechten dagelijks voor gelijke kansen voor iedereen en tegen racisme. "

Disciplinaire maatregelen

Daarbij wordt ook door de Belgische wielerformatie duidelijk gemaakt dat Mihkels en Thijssen niet zullen rijden bij de afsluiting van het wielerseizoen.

"We trekken Madis Mihkels en Gerben Thijssen terug van deze race en zullen de nodige disciplinaire maatregelen nemen om dit incident af te sluiten."