Tunesië stort geld van migratiedeal terug naar Europa

Tunesië heeft een bedrag van 60 miljoen euro aan Europese hulpgelden geweigerd en teruggestort op een Europese rekening. Bronnen binnen de Europese Commissie bevestigen dat aan de NOS.

Het gaat om geld dat Tunesië had gekregen als onderdeel van de migratiedeal met de EU. Tunesië zou in ruil voor economische steun het aantal migranten dat via Tunesië de Middellandse Zee oversteekt, beperken.

Over het geld is openlijk ruzie tussen Tunesië en Europa. De Tunesische regering omschreef het geld als een fooi. Het land zegt open te staan voor serieuze samenwerking, maar niet zomaar "liefdadigheid" te accepteren.

"Tunesië bedelt niet", zegt de Tunesische minister Ammar van Buitenlandse Zaken in een interview. Eerder riep verantwoordelijk Eurocommissaris Varhelyi Tunesië op om het geld terug te storten.