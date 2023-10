De elft, een haringachtige vis, lijkt terug in Nederland

De elft, een in Nederland uitgestorven haringachtige vis, duikt weer op in Nederland. Tijdens een visinventarisatie heeft RAVON, een organisatie die inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt, twee jonge elften in de Waal bij Nijmegen gevangen. RAVON hoopt dat deze vangst betekent dat de vis bezig is aan een terugkeer.

De elft is een haringachtige trekvis die tot 62 centimeter lang kan worden. In de jaren dertig van de vorige eeuw verdween de vis uit Nederland door overbevissing en aanpassingen van de Rijn voor de scheepvaart. Volgens RAVON waren de twee elften vanuit Duitsland onderweg naar de Noordzee. De vissen werden weer losgelaten op de plekken waar ze werden gevangen.

Natuurherstel in rivieren

Al jaren werken natuurorganisaties aan natuurherstel in het rivierengebied. Er werden maatregelen genomen om het leefgebied van bedreigde vissoorten te verbeteren. Zo werden er nevengeulen aangelegd. Dat zijn watergangen die parallel lopen aan de rivier. Hier kunnen jonge vissen opgroeien, totdat ze sterk genoeg zijn om in de rivier te leven.

In 2008 is in het Duitse deel van de Rijn een herintroductieprogramma gestart. Tot 2018 zijn ongeveer 13 miljoen elftlarven uitgezet. In 2021 was er voor het eerst een uitzet-actie in Nederland. Er werden toen 80.000 jonge elften in de Waal bij Nijmegen losgelaten. Sindsdien wordt elft weer incidenteel waargenomen in Nederland en is er succesvolle voortplanting in Duitsland vastgesteld.