Drie dagen na vertrek uit Amerika vindt trainer Rooney in Birmingham City nieuwe club

Wayne Rooney wordt de nieuwe trainer van Birmingham City. De 37-jarige voormalig Engels international tekent een contract voor 3,5 jaar bij de club die uitkomt in de Championship, het tweede niveau achter de Premier League.

Rooney heeft niet lang zonder club gezeten, nadat hij afgelopen zondag opstapte bij de Amerikaanse club DC United. Hij had zich met de club uit Washington, waar hij vorig jaar zomer was begonnen, niet weten te kwalificeren voor de play-offs.

"Het is tijd om te stoppen", zei Rooney over zijn vertrek uit Amerika. "Ik heb er alles aan gedaan om met deze club de play-offs te bereiken." De voormalig spits kondigde tegelijkertijd al aan dat hij terug zou keren naar zijn vrouw en kinderen in Engeland.

Vervanger van ontslagen Eustace

De 120-voudig international vervangt bij Birmingham John Eustace, die maandag werd ontslagen. Birmingham staat zesde in de Championship, twaalf punten achter koploper Leicester City.

Rooney zegt de uitdaging die bij Birmingham ligt niet uit de weg te gaan. "Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan. Ik heb een duidelijke manier waarop ik wil dat het team speelt. Mijn technische staf en ik zullen er hard aan werken om die te implementeren."

Hij zal worden ondersteund door zijn voormalige Engelse teamgenoot Ashley Cole en oud-United-teamgenoot John O'Shea, die beiden ook hun rol als assistent-coach zullen behouden bij respectievelijk de Engeland onder-21 en de Ierse nationale ploeg.

Eerder was Rooney al trainer bij Derby County.