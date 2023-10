Repatriëring uit Israël op gang, Nederlands toestel vertrokken naar Tel Aviv

De repatriëring van buitenlanders in Israël komt langzaam op gang. Vandaag komt ook een toestel van de Nederlandse luchtmacht aan om Nederlanders op te halen die niet op een andere manier weg kunnen komen.

De Airbus 330 van Defensie heeft plek voor zo'n 270 mensen. Het vliegtuig is vanochtend vertrokken naar Tel Aviv. Volgens informatie die Nederlanders in Israël gisteren hebben gekregen, moeten ze zich om 13.00 uur melden op het vliegveld en vliegt het om 17.00 uur terug naar Nederland.

Later in de week gaat er ook nog een gecharterd vliegtuig naar Israël om Nederlanders op te halen, liet minister Ollongren van Defensie weten in het NOS Radio 1 Journaal. En als het nodig is, volgen er nog meer. "Het is werk in uitvoering. We zijn volop aan het inventariseren. Dit is een start."

Volgens Ollongren zijn de vluchten bedoeld voor mensen die niet op een andere manier kunnen wegkomen. "Er zijn verschillende manieren om uit Israël te vertrekken. Een manier is over land, maar het hangt er ook een beetje vanaf waar je bent. Er zijn ook maatschappijen die wel vliegen. Sommige mensen hebben tickets kunnen kopen, maar er zijn ook mensen die dat niet is gelukt en die op een plek zitten waar het misschien wat minder voor de hand ligt om over land te vertrekken."

'Callcenter aan de lijn'

De Nederlandse ambassade probeert Nederlanders die vastzitten zo goed mogelijk te informeren over de verschillende opties, zegt Ollongren, maar niet iedere Nederlandse toerist is te spreken over de communicatie met de ambassade. Zo zei een Nederlandse die vastzit in Jeruzalem in het NOS Radio 1 Journaal: "Je krijgt een callcenter aan de lijn waar ontzettend jonge mensen werken die zeggen 'Ja mevrouw, we kunnen niks voor u doen, we zitten veilig in Den Haag, prettige avond.' Terwijl wij moeten kijken of we überhaupt veilig de nacht doorkomen."

Volgens de jonge vrouw, die niet bij naam wil worden genoemd, proberen mensen in het hostel waar ze verblijft op allerlei manieren weg te komen. Zelf heeft ze uiteindelijk een ticket bemachtigd voor een El Al-vlucht op donderdag.

Andere landen

Het is niet bekend hoeveel Nederlanders er op dit moment nog in Israël zijn. Buitenlandse Zaken roept alle Nederlanders in Israël en de Palestijnse gebieden op zich te registreren bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken.

Intussen sturen ook andere landen vliegtuigen naar Israël om burgers op te halen, zoals Polen, Hongarije en Roemenië. Voor vandaag hebben onder meer Canada, Argentinië en Oostenrijk vluchten geregeld om landgenoten op te halen. Zo'n 1246 Argentijnen en zo'n 1000 Canadezen hebben bij hun autoriteiten aangegeven dat ze weg willen.

Denemarken, Zweden en Noorwegen hebben voor "de komende dagen" repatriëringsvluchten aangekondigd. De landen werken daarbij samen. Sommige landen, zoals Duitsland, zetten ook bussen in om gestrande toeristen naar Jordanië te brengen.