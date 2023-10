Repatriëring uit Israël op gang, Nederlands toestel geland in Tel Aviv

De repatriëring van buitenlanders in Israël komt op gang. Meerdere landen halen hun burgers terug. Een toestel van de Nederlandse luchtmacht is vanmiddag in Tel Aviv geland om Nederlanders op te halen die niet op een andere manier weg kunnen komen.

De Airbus 330 van Defensie heeft plek voor zo'n 270 mensen. Het vliegtuig vertrok vanochtend vanaf Eindhoven. Volgens informatie die Nederlanders in Israël gisteren hebben gekregen vliegt het om 17.00 uur terug naar Nederland waar het in de avond zal aankomen.

De Tilburgse studente Linda Bril (20) heeft zo'n 24 uur gewacht op de luchthaven Ben Gurion. "Er was net nog een aanval, we moesten allemaal op de grond gaan liggen. Ik ben moe, maar het gaat goed. Fijn dat ik na een dag in een vliegtuig kan stappen", laat ze weten. "Ik ben niet per se angstig of ongerust, maar ik vind het heel erg voor de mensen die niet de mogelijkheid hebben weg te gaan zoals wij die wel krijgen."

Ook de directeur van de Rotterdamse school Guido de Brès is opgelucht. Scholieren van zijn school, in Israël voor een werkweek, staan ook te wachten op Ben Gurion. "We zijn erg dankbaar dat de leerlingen en hun begeleiders op de lijst zijn geplaatst om met defensie mee naar Nederland te vliegen", zegt hij tegen Rijnmond.

500 Nederlanders

Demissionair minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken zegt dat het de bedoeling is om vandaag en morgen zo'n 500 Nederlanders op te halen uit Israël. Het gaat uitdrukkelijk om mensen die daar tijdelijk zijn, zoals studenten, schoolklassen en toeristen, en niet om de ongeveer 17.000 Nederlanders die in Israël wonen. "We noemen het dan ook een repatriatie en geen evacuatie."

Morgen gaat er een KLM-vliegtuig naar Israël om nog meer Nederlanders op te halen. "Als het nodig is, volgen er nog meer", liet demissionair minister Ollongren van Defensie weten in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is werk in uitvoering. We zijn volop aan het inventariseren. Dit is een start."

Volgens Ollongren zijn de vluchten bedoeld voor mensen die niet op een andere manier kunnen wegkomen. "Er zijn verschillende manieren om uit Israël te vertrekken. Een manier is over land, maar het hangt er ook een beetje vanaf waar je bent. Er zijn ook maatschappijen die wel vliegen. Sommige mensen hebben tickets kunnen kopen, maar er zijn ook mensen die dat niet is gelukt en die op een plek zitten waar het misschien wat minder voor de hand ligt om over land te vertrekken."

Het toestel vertrok vanochtend naar Tel Aviv: