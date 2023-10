Vredesvlag op stadhuis Vlaardingen na gesprek met Palestijnen, ook andere vlaggen

De steunbetuiging aan Israël in de vorm van een wapperende vlag is er dus wel gekomen. "Maar ze zijn blij dat ik gezegd heb: 'het is genoeg om dat één keer te laten zien'", zegt Wijbenga. "Dan is het eigenlijk klaar. Het is nu volop oorlog. En de uitzichtloze situatie van de Palestijnen, nu nog versterkt door de oorlogssituatie, is zo dramatisch dat er nu maar één boodschap is: we moeten naar vrijheid en vrede voor Joden én Palestijnen." Die komt tot uiting in de vredesvlag en het ophangen van zowel de Israëlische als de Palestijnse vlag.

De burgemeester had voor het gesprek al gezegd dat het hijsen van de Israëlische vlag "zeker geen actie" tegen de Palestijnse inwoners van zijn stad was. "Ik leef mee met alle onschuldige mensen die al jaren in het afschuwelijke conflict tussen Israël en Palestijnse organisaties leven", schreef hij op X.

Al-Baz (73) is ook bestuurslid van het Nederlands Palestina Komitee. Volgens hem zijn veel bestuurders en politici "niet goed op de hoogte van de oorzaken van het conflict". Dat er alle ruimte was om de visie van Palestijnse Vlaardingers daarop te geven, heeft hem goed gedaan.

Ibrahim al-Baz, die bij het gesprek was, is positief over de ontmoeting en over de uitkomst. "Wij hebben als Palestijnse gemeenschap goed ons verhaal kunnen vertellen", zegt hij tegen de NOS.

De uitkomst is dus dat de Israëlische vlag in de top van het stadhuis na een dag alweer plaatsmaakt voor de vredesvlag. Dat is een blauwe vlag met daarop een witte duif. Aan het balkon van Wijbenga's kantoor komen een Israëlische én een Palestijnse vlag te hangen.

Gisteravond was er een gesprek tussen Wijbenga en twaalf vertegenwoordigers van de Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen. Dat duurde zo'n 2,5 uur en verliep volgens Wijbenga emotioneel. Ondanks alle gevoeligheden is er goed naar elkaar geluisterd, zegt hij. "En er is daardoor, denk ik, ook een betere uitkomst gekomen."

Gisteren hees de gemeente Amsterdam ook de vredesvlag, nadat maandag de Israëlische vlag op het Amsterdamse stadhuis had gewapperd. "Deze vlag is een steunbetuiging aan alle onschuldige slachtoffers aan beide zijden en aan alle Amsterdammers die meeleven of door de situatie in angst en onzekerheid verkeren", schreef de gemeente in een toelichting.

Begrip

Al-Baz had nog steeds het liefst gezien dat in Vlaardingen helemaal geen Israëlische vlag was gehesen. "We begrijpen zijn standpunt", zegt hij over burgemeester Wijbenga. "Maar het is niet ons standpunt." Toch is het gesprek volgens hem een goede basis voor verder overleg en samenwerking.

Wijbenga prijst na afloop vooral de gemeenschapszin. "De Palestijnen in Vlaardingen hebben het hier naar hun zin en willen niet weg. Maar ze voelden zich wel even vervreemd. Met deze afspraak denken ze weer: 'dit is onze stad'."

Al-Baz bevestigt dat. "Wij leven goed in Vlaardingen. Maar wij kunnen niet vergeten waar we vandaan zijn gekomen."