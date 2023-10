Australische journalist Cheng Lei na drie jaar gevangenschap in China vrijgelaten

In Peking is de Australische journalist Cheng Lei (48) vrijgelaten. Ze heeft drie jaar vastgezeten op verdenking van het doorspelen van Chinese staatsgeheimen aan het buitenland. Inmiddels is Cheng in Melbourne herenigd met haar twee kinderen en haar andere familie, zei de Australische premier Anthony Albanese op een persconferentie.

"Ze is een zeer sterk en veerkrachtig persoon", zei Albanese. Cheng werd in augustus 2020 opgepakt, maar over de achtergrond van haar arrestatie werd nauwelijks iets duidelijk gemaakt. Verdachten kunnen in China zonder formele aanklacht tot zes maanden op een geheime locatie worden vastgehouden.

Pas een half jaar na haar arrestatie liet China los dat ze werd verdacht van het doorspelen van geheime informatie aan het buitenland. Volgens de Hongkongse nieuwswebsite South China Morning Post had Cheng zich kort voor haar arrestatie kritisch op Facebook geuit over de corona-aanpak van president Xi.

In maart 2022 werd Chengs zaak achter gesloten deuren behandeld. De Australische ambassadeur, die Cheng Lei wilde bijstaan, werd de toegang tot de rechtszaal geweigerd.

"In mijn cel schijnt het zonlicht door het raam, maar ik kan er maar tien uur per jaar in staan", schreef ze afgelopen augustus in een brief. Het was haar eerste publieke verklaring sinds haar arrestatie.

Dubbele nationaliteit

De 49-jarige Cheng is geboren in China, maar verhuisde als kind met haar ouders naar Australië. Cheng was een prominent presentator van de Engelstalige staatszender China Global Television Network. Ze heeft een dubbele nationaliteit omdat ze als kind met haar ouders naar Australië verhuisde, voordat ze terugging om carrière te maken in haar geboorteland.

De betrekkingen tussen China en Australië stonden onder grote spanning sinds de Australische regering in april 2020 een oproep deed voor een internationaal onderzoek naar de oorsprong van de coronapandemie. China zag dat als een politieke aanval en nam nadien handelsmaatregelen tegen Australië.