Leuchter wil met Ajax Champions League in: 'Het moet dit jaar gebeuren'

Voor het eerst sinds het seizoen 2020/2021 kunnen de vrouwen van Ajax zich plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Over twee wedstrijden winnen van FC Zürich is alles dat nog nodig is voor een ticket voor de groepsfase. "We moeten gewoon zorgen dat we winnen", stelt Ajacied Romée Leuchter nuchter vast.

Leuchter, 22 jaar oud, leek zich afgelopen zomer op te kunnen maken voor het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Maar tegen de verwachting in was ze een van de afvallers in de laatste weken voor het toernooi.

Drie goals in drie duels

In de eredivisie is Leuchter het seizoen goed begonnen met drie goals in drie wedstrijden. Nu krijgen zij en haar club de kans om zich op het hoogste Europese niveau te laten zien. "Hier doe je het voor. Ik hoop dat we doorgaan en tegen die topploegen kunnen spelen. Dan laten we zien wat we kunnen."