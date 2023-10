Seismologen: waarschijnlijk ging zware explosie vooraf aan lek Finse gasleiding

In de Oostzee tussen Finland en Estland vond in de nacht van zaterdag op zondag waarschijnlijk een explosie plaats. Dat zeggen Noorse seismologen. Even na de explosie werd een lek ontdekt in een gaspijpleiding tussen Finland en Estland. Ook een telecomverbinding tussen de twee landen raakte beschadigd.

Gisteren zei de Finse president Niinistö al dat het gaslek mogelijk veroorzaakt was door een "externe activiteit". Volgens de Finse krant Iltaleht wordt aan sabotage door Rusland gedacht.

NAVO: vastberaden antwoord in geval van sabotage

De Estse minister van Defensie zei vandaag tegen Reuters dat de schade is veroorzaakt door "behoorlijk geweld". Kaja Kallas, de premier van Estland, liet gisteravond weten dat het land onderzoek gaat doen naar de schade aan de telecommunicatielijn.

Finland, Estland en Litouwen zijn lid van de NAVO. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei vanochtend dat de NAVO met een "verenigd en vastberaden antwoord" zal komen als inderdaad blijkt dat er sprake is van een doelbewuste sabotage-actie.

Geen gevolgen voor energievoorziening

De 77 kilometer lange gasleiding Balticconnector kan aardgas in beide richtingen pompen. Hij werd zondag afgesloten, nadat gebleken was dat er een ongewoon grote hoeveelheid gas weglekte. Op dat moment stroomde er gas van Finland naar Estland met Litouwen als eindbestemming.

De locatie van het lek is gevonden. De Finse netwerkbeheerder Gasgrid zegt dat de reparatie maanden kan duren. Het wegvallen van de verbinding zou geen gevolgen hebben voor de Finse of Estse energievoorziening. De telecomkabel zou alleen een backupfunctie hebben gehad.

Nord Stream

Het lek roept herinneringen op aan de sabotage van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in september vorig jaar, eveneens in de Oostzee.

Lang was volstrekt onduidelijk wie er achter zat. Recent onderzoek van onder meer de NOS doet vermoeden dat een zakenman uit Oekraïne ermee te maken heeft.