Dit jaar nog geen polder-risotto, experiment gaat verder

Voorlopig eten we nog geen risotto van Nederlandse bodem. Het rijstveld dat afgelopen voorjaar werd aangelegd in Oud Ade bij Leiden heeft niet, zoals gehoopt, vijfenzeventig kilo risotto opgeleverd.

Waarschijnlijk is de bestuiving mislukt door een koude periode eind juli. De rijstplanten groeiden de hele zomer goed en er waren geen plagen, maar toch bevatten de planten bijna geen rijstkorrels.

Het experiment van de universiteiten van Leiden en Wageningen is bedoeld om te kijken of rijstteelt een duurzaam alternatief kan zijn voor melkveehouderij in veenweidegebieden. In die gebieden is het grondwaterpeil jarenlang omlaag gebracht. Daardoor daalt de bodem, en daarbij komt veel CO2 vrij. Voor rijstteelt moet het waterpeil omhoog. Onderzoekers willen weten of door rijstteelt de uitstoot afneemt, de bodemdaling stopt en de biodiversiteit toeneemt.

Boer Sander Roeleveld bekijkt de mislukte oogst: