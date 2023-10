Nadal doet na jaar blessureleed weer mee aan Australian Open

Nadal liep afgelopen januari een heupblessure op in de tweede ronde van de Australian open. De verwachting was toen dat hij ongeveer acht weken zou moeten missen, maar toen moest de voormalig nummer één van de wereld in juni ook nog geopereerd worden. Dat betekende een maandenlange revalidatie.

Rafael Nadal doet in januari mee aan de Australian Open, dat zei toernooidirecteur Craig Tiley woensdag in de Australische televisieshow Today. De Spaanse tennisser staat sinds januari buitenspel, omdat hij een heupblessure opliep op datzelfde toernooi.

De Spanjaard speelde geen wedstrijd meer sinds januari en vloog in maart zelfs, voor het eerst in 912 weken, uit de mondiale toptien.

Nadal zal nu dus op tijd hersteld zijn voor de deelname aan het grandslamtoernooi in januari. "We hebben met hem gesproken de afgelopen dagen en hij heeft bevestigd dat hij terug zal keren op de Australian Open", vertelde Tiley.

Kyrgios er waarschijnlijk ook bij

De toernooidirecteur zei in dezelfde show dat ook Australiër Nick Kyrgios er waarschijnlijk weer bij is. Kyrgios had het afgelopen jaar last van meerdere blessures. Zo moest hij Wimbledon afzeggen wegens een polsblessure.

"We weten dat Nick in training is geweest en ook graag wil terugkeren. We verwachten hem dus terug te zien", zei Tiley daarover.