Niet fitte Rus moet strijd staken in tweede ronde WTA-toernooi Seoul

Arantxa Rus is er niet in geslaagd de kwartfinales van het toernooi in Seoul te bereiken. De als zevende geplaatste Nederlandse moest bij een 6-1, 3-6, 0-3 stand tegen Claire Liu opgeven vanwege een blessure.

De 32-jarige Rus staat met haar 51ste plek hoger op de wereldranglijst dan haar Amerikaanse tegenstander (WTA-98). Aanvankelijk had ze dan ook weinig problemen met haar opponente, maar in het vervolg ging het mis. De Nederlandse voelde zich niet fit genoeg om de wedstrijd uit te spelen.

Met haar overwinning in de eerste ronde wist Rus een reeks van zes nederlagen op rij te beëindigen. Landgenote Arianne Hartono werd in Zuid-Korea in de eerste ronde al uitgeschakeld.