'Hockey is niet heel divers', ziet international De Waard: 'De sport moet veranderen'

Als aanvoerder van het Nederlands hockeyteam wil Xan de Waard haar positie gebruiken om meer bewustzijn te creëren over racisme en discriminatie in de sport. "Missie klinkt heel heftig, maar ik wil het gesprek graag op gang brengen", vertelt ze langs het veld bij haar club SCHC in Bilthoven. "Het is hier niet heel divers als je om je heen kijkt", zegt De Waard, terwijl ze naar een jeugdwedstrijd kijkt. "In dat opzicht denk ik dat de hockeysport moet veranderen." De olympisch kampioene - "Ik ben zelf natuurlijk ook het typische hockeymeisje: wit en blond" - is vastbesloten zich hiervoor in te zetten. Ze is van mening dat niet iedereen wordt geaccepteerd, "zowel in de samenleving als op het hockeyveld". Kwetsende grappen De Waard werd zich bewust van het probleem door haar vriend: tophockeyer Terrance Pieters. "Toen hij zijn verhaal over racisme in de hockeywereld deelde, begon het mij ook te dagen."

In 2020 vertelde Pieters, de eerste hockeyer van kleur in Oranje, dat hij vaak het doelwit was van discriminatie, vooral binnen de hockeygemeenschap. Er werden vaak kwetsende opmerkingen of grappen gemaakt over zijn huidskleur. "Bovendien wordt er op het veld vaak gescholden met woorden als 'homo'", vertelt De Waard. Ze wil bijdragen aan verandering. "Ik werd me ervan bewust dat ik mijn eigen platform helemaal niet inzette, en vroeg me af: waarom eigenlijk niet?" Aanvoerdersband De middenvelder heeft samen met Pieters een speciale aanvoerdersband ontworpen om het gesprek over meer acceptatie op het hockeyveld te stimuleren. "Ik ben de band gaan dragen en begon mezelf meer uit te spreken."

Op de band zijn de kleuren van de pridevlag en een vuist te zien. "Dit staat voor de LHBTIQ+-gemeenschap, samen met het symbool tegen onderdrukking en racisme", legt De Waard uit. "Het symboliseert dus acceptatie, ongeacht iemands identiteit, seksuele voorkeur, culturele achtergrond of etniciteit." Inmiddels wordt de aanvoerdersband met de vlag en de vuist al door meerdere aanvoerders in Nederland en ook in Duitsland gedragen. Dit is slechts een van de initiatieven van De Waard om "hopelijk acceptatie meer te bevorderen, ook op gebieden als godsdienst". "Zelfs als mensen verschillend denken of anders zijn, kan je toch samen in een hockeyteam zitten." Met zo'n band val je op, merkt De Waard, die met Oranje regerend Europees, wereld- en olympisch kampioen is. Ze hoopt dat mensen op deze manier meer over het onderwerp gaan nadenken. "Het is belangrijk om erbij stil te staan. Wat merk ik om me heen? Ben ik me bewust van mijn eigen gedrag en de scheldwoorden die ik gebruik?" Rol van de hockeybond De Waard streeft naar meer concrete acties. "Ik denk dat er educatie moet komen voor coaches en ouders, en dit moet al bij de jeugd beginnen. Bijvoorbeeld in de opleiding van trainers, coaches en scheidsrechters."

