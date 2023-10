Wekdienst 11/10: Nederlanders in Israël opgehaald • Zoeken naar opvolger McCarthy

Volg het laatste nieuws over de oorlog tussen Hamas en Israël in ons liveblog .

Er is geen update van het aantal slachtoffers bij de Palestijnen. Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza meldde gisteravond dat er ongeveer 900 Palestijnen zijn gedood en zo'n 4500 mensen gewond zijn geraakt in de Gazastrook.

Het aantal doden in Israël als gevolg van het geweld van Hamas is opgelopen tot 1200, bevestigt het Israëlische leger. Een legerwoordvoerder zegt dat er 2700 gewonden zijn aan Israëlische zijde.

En dan nog even dit:

Op het laatste dag van het Labour-congres in Liverpool maakte partijleider Keir Starmer zijn opwachting. Maar voordat hij kon beginnen aan zijn speech, sprong een demonstrant op het podium, gooide een bak glitters over hem heen en riep: "We verkeren in crisis!".

Starmer liet zich niet uit het veld slaan en vervolgde de toespraak met glitters in zijn haar: