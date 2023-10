Hoe komt Israël zo snel aan meer dan 300.000 reservisten?

Israël maakte maandag bekend dat het 300.000 reservisten oproept in de strijd tegen Hamas. Het zijn burgers, veelal jonge mensen, die in Israël hun dienstplicht hebben vervuld. Het is volgens de krijgsmacht de grootste mobilisatie in het bestaan van het land. Op de dag dat Hamas de aanval opende vanuit de Gazastrook, zaterdag, werden ook al reservisten opgeroepen. Al sinds die dag hebben reservisten in appgroepen van hun eenheid contact over de situatie. In Israël gaan alle Joodse burgers, mannen en vrouwen, op hun 18de in dienst, al zijn er wel enkele groepen uitgezonderd. De dienstplicht duurt twee tot drie jaar. Daarna blijven ze in principe reservist. Alleen degenen die met regelmaat 'op herhaling' gaan - een soort opfriscursus - worden als "actieve reservisten" beschouwd. Officieren moeten elk jaar op herhaling, om ingezet te kunnen blijven worden. Snel inzetbaar Reservisten kunnen tot 36 dagen per jaar, en in voorkomende gevallen zelfs langer, worden opgeroepen voor oefeningen en reguliere taken in het leger. Zo worden luchtmachtpiloten die reservist zijn nog regelmatig ingezet voor missies boven bijvoorbeeld Syrië, als Israël daar posities of transporten van Hezbollah wil uitschakelen. De oproep aan 300.000 extra reservisten om zich te melden bij hun eenheid kwam op veel plekken binnen via de WhatsApp-groepen. Elke eenheid heeft er wel een. Die eenheden worden aangevoerd door beroepsmilitairen. Daardoor zijn de eenheden snel op veel plaatsen inzetbaar. Jonge ouders nemen voorlopig afscheid van hun gezin:

De Israëlische strijdkrachten tellen 173.000 actieve militairen en zo'n 400.000 reservisten. Sinds gisteren staat er een grote Israëlische troepenmacht aan de grens met Gaza. Of en hoe snel er een grondoffensief in Gaza komt, is niet bekend. Maar als het komt, zal dat niemand verbazen. Israël zint op wraak tegen Hamas. Een groot offensief kan alleen wel tot veel slachtoffers leiden. Recent verzet van reservisten De verdeeldheid in het land die is ontstaan door de juridische hervormingen die de regering-Netanyahu in juli heeft doorgevoerd, leidde er nog toe dat een aantal reservisten zijn steun aan het leger opzegde. Door de hervormingswet heeft het Hooggerechtshof minder macht gekregen ten gunste van het parlement. In maart sloten reservisten zich aan bij het protest tegen de hervormingen. Ze dreigden met dienstweigering, omdat ze vonden dat de hervormingen de democratie in Israël schaadden. Van een dergelijk verzet lijkt in de huidige situatie geen sprake meer. Extra El Al-toestellen Israëlische reservisten in het buitenland proberen een vlucht naar Israël te krijgen om hun land te gaan dienen. Reservisten die in het buitenland wonen, zijn niet verplicht aan de oproep gehoor te geven, maar velen doen dat wel. Luchtvaartmaatschappij El Al zet extra toestellen in om mensen op te halen van over de hele wereld. "Ik wil die kant op", zegt ook de Nederlandse Jisjai, die van 2019 tot 2021 in dienst was in Israël. Hij heeft zelf nog geen oproep gekregen. In onderstaande video legt hij uit waarom hij naar Israël wil.