Harde voeten van Dumfries zijn zachter geworden: 'Daar ben ik het meest trots op'

"Dat is natuurlijk wel een smetje", constateert Denzel Dumfries droogjes als de waslijst van geblesseerde en dus afwezige internationals ter sprake komt. Maar de rechterverdediger is er de persoon niet naar om daar in de aanloop naar de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland al te lang bij stil te staan. "We spelen twee belangrijke wedstrijden en we gaan er vol voor." Dat laatste is Dumfries wel toevertrouwd. De 27-jarige wingback, zoals een speler die de hele flank bestrijkt tegenwoordig heet, legt immer een niet aflatende ijver op de mat. Dat gaat gepaard met offensieve daden die 'vroeger' niet altijd evenveel rendement opleverden, maar dat is hard aan het veranderen.

EK-kwalificatie Oranje bij de NOS Het Nederlands elftal speelt vrijdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff Arena tegen Frankrijk. Om 20.00 uur begint de voorbeschouwing op NOS.nl en de NOS-app. Vanaf 20.30 uur is de uitzending ook te zien op NPO 1. De wedstrijd is ook te volgen via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Maandag is Griekenland om 20.45 uur (Nederlandse tijd) in Athene de tegenstander. Ook die wedstrijd is live te volgen via alle NOS-kanalen en ook de rest van de week volgen we Oranje op de voet.

Zo was hij bij zijn club Internazionale dit seizoen (zeven competitiewedstrijden en twee Champions League-duels) al goed voor twee doelpunten en drie assists. En vorige maand blonk hij uit bij het Nederlands elftal door tegen Griekenland (3-0) en Ierland (1-2) bij alle vijf doelpunten betrokken te zijn. "Nou ja, ik ben gefocust", reageert Dumfries bescheiden. "Dat is het belangrijkste. En ik probeer elke training en elke wedstrijd beter te worden. Ik probeer de stijgende lijn door te trekken en steeds te kijken: waar kan het beter?" Nieuw contract Bovendien zit hij lekker in zijn vel. In een "bepaalde flow", zoals Dumfries het zelf uitdrukt. Ook doordat hij op het mentale vlak met zichzelf aan de slag is gegaan. "Zeker, zeker. Maar het is ook een stukje ervaring. Je leert bepaalde situaties eerder te herkennen. In Italië wordt heel tactisch gespeeld. Ik zit daar in mijn derde seizoen nu en merk dat ik die situaties eerder begin te lezen."

Foto: 1cd8f9a7-4ab1-39f9-8779-f14fc9500f3b - EPA

Dat hebben ze bij Inter ook gezien. Vandaar dat ze zich al bij hun werknemer gemeld hebben om het medio 2024 aflopende contract met - naar verluidt - vijf jaar te verlengen. Met daarbij uiteraard een drastische salarisverhoging. Kortom, ze zijn in Milaan blij met Dumfries. "En ik met hen. Een fantastische club, een warme club, fantastische mensen, fantastische fans. Ik voel mij bevoorrecht dat ik voor Inter mag uitkomen. Ik voel mij er zeker op mijn plek. We gaan kijken wat er de komende maanden gaat gebeuren", blikt hij vast vooruit naar de verdere contractonderhandelingen. "Ik ben benieuwd." Technische bagage Maar eerst wachten de interlands tegen Frankrijk en Griekenland, waarin hij nogmaals kan laten zien dat zijn 'harde voeten', waarover hij sprak kort voor zijn eerste interland in oktober 2018, inmiddels een stuk zachter zijn geworden. Hij omschreef daarmee destijds tijdens een interview met Hans Kraaij zijn in zijn eigen ogen nog gebrekkige techniek.

Denzel Dumfries was met zijn drang naar voren bij de laatste twee interlands bij alle vijf goals van Oranje betrokken. De wingback laat zich steeds nadrukkelijker gelden. - NOS

Die uitspraak, gedaan als PSV'er, ging al snel een eigen leven leiden. "Ik heb er geen spijt van. Maar soms hoor ik dat mensen nog wel zeggen en als je dan goed kijkt, zie je dat dat niet meer klopt. Gezien de technische bagage die ik nu heb, is dat niet meer van toepassing." De Rotterdammer, die pas op zijn achttiende de amateurs van Barendrecht verruilde voor profclub Sparta, zegt daar ook hard aan gewerkt te hebben. "Ik heb daar veel in geïnvesteerd. Ik ben pas laat bij de profs gekomen en dan heb je gewoon bepaalde stappen te maken. En voor mij was dat een grote stap. Daar ben ik misschien wel het meest trots op: hoeveel stappen ik daarin heb gezet. Zeker ook omdat het niet makkelijk voor mij was."