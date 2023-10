Opnieuw aardbeving in westen van Afghanistan

Het westen van Afghanistan is opnieuw getroffen door een aardbeving. Het epicentrum van de beving met een kracht van 6,3 lag zo'n 28 kilometer buiten Herat, de hoofdstad van de gelijknamige provincie en de op een na grootste stad van Afghanistan.

Over schade en eventuele slachtoffers is nog niets bekend. In hetzelfde gebied was afgelopen zaterdag een beving, ook met een kracht van 6,3. Daarna waren er meerdere naschokken. Bij de bevingen kwamen voor zover bekend bijna 2500 mensen om het leven, al wordt gevreesd voor een hoger dodental.

De beving van zaterdag was een van dodelijkste in de afgelopen twee decennia in het land. De Taliban, die er aan de macht zijn, schatten dat er zo'n 2000 gewonden zijn gevallen.

De reddingsoperatie in het gebied was nog gaande. Omdat de beving plaatsvond in een afgelegen gebied is het voor reddingswerkers moeilijk om de rampplek te bereiken. Ook is er een gebrek aan materieel en hebben veel westerse hulporganisaties geen toegang tot het land.