WK ver weg voor zaalvoetballers Oranje na gelijkspel tegen Roemenië

Het is voor de Nederlandse zaalvoetballers bijna onmogelijk om het WK futsal volgend jaar in Oezbekistan nog te halen. Oranje speelde dinsdagavond in Almere met 1-1 gelijk tegen Roemenië en blijft met pas één punt uit vier wedstrijden stijf onderaan staan in groep A van de kwalificatie.

Bondscoach Miguel Andrés zag zijn ploeg in de tweede helft nog op voorsprong komen door een doelpunt van Tevfik Ceyar, maar zes minuten voor tijd maakte Roemenië gelijk.

Drie nederlagen

Eerder al leed Nederland nederlagen tegen Kazachstan (2-0), Azerbeidzjan (6-1) en Roemenië (2-1). Oranje moet nog twee duels spelen. Koploper in groep A is Kazachstan met negen punten uit drie wedstrijden, gevolgd door de Roemenen met zeven punten uit vier duels. Derde staat Azerbeidzjan met drie uit drie.

Bij het allereerste WK in 1989 in eigen land pakte Nederland zilver. De eindstrijd in Ahoy met met 2-1 verloren van Brazilië. Oranje deed aan de eerste vier edities van het WK mee, maar is sinds 2004 niet meer van de partij.