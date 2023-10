Zeeuwse zorginstelling zet medewerker op non-actief na verdachte overlijdens

De politie doet onderzoek naar strafbare feiten bij de Zeeuwse zorginstelling Cleijenborch in Colijnsplaat. Volgens de regionale krant PZC zijn meerdere bewoners onder verdachte omstandigheden overleden, waarbij steeds dezelfde medewerker betrokken was.

De zorginstelling voor ouderen meldt dat de politie inderdaad een onderzoek is gestart naar aanleiding van onderzoek dat de instelling zelf liet uitvoeren naar een medewerker. Dat werd uitgevoerd nadat andere medewerkers bij de directie hadden geklaagd over het gedrag van het personeelslid.

De PZC haalt een incident aan waarbij een 87-jarige bewoonster met haar rolstoel van een van de noodtrappen viel. Ze raakte daarbij zo ernstig gewond dat ze twee dagen later in het ziekenhuis overleed. Hoe de vrouw van die trap kon vallen, is nooit duidelijk geworden. Zo zou de medewerker opvallend vaak als laatste aanwezig zijn geweest voordat bewoners overleden.

Dementie

Bij Cleijenborch werken zo'n 130 mensen en wonen ongeveer tachtig cliënten. De meeste mensen die in de zorginstelling verblijven, hebben een vorm van dementie en/of lichamelijke beperkingen, aldus Omroep Zeeland.

De politie kan nog weinig zeggen over het onderzoek. "Dit heeft te maken met het feit dat het onderzoek voorlopig nog niet is afgerond." De verzorgende is vooralsnog niet officieel aangemerkt als verdachte in de zaak. De zorginstelling heeft medewerkers, cliënten en familieleden geïnformeerd over de situatie.