Verzekerden Zilveren Kruis, ASR kunnen dit jaar niet meer naar Martini Ziekenhuis

Mensen met een verzekering bij Zilveren Kruis of ASR kunnen tot het eind van dit jaar geen afspraak maken bij het Martini Ziekenhuis in Groningen. De hoeveelheid zorg die de twee verzekeraars voor dit jaar bij het ziekenhuis hebben ingekocht is op.

"Tot voor kort waren we overtuigd dat we eruit zouden komen met elkaar, we zijn sinds augustus in gesprek met de verzekeraars", zegt directeur Marieke van Kralingen van het ziekenhuis bij RTV Noord. "Ergens zie je het wel aankomen, maar het is nog nooit eerder gebeurd dus je vertrouwt erop dat je er met elkaar uitkomt."

'Premie niet onnodig verhogen'

Zilveren Kruis moest inderdaad zorg bijkopen, maar had de drie miljoen euro die het ziekenhuis vroeg daar niet voor over, zegt een woordvoerder bij de regionale omroep. "We zien dat de wachttijden in omliggende ziekenhuizen korter zijn.

"Voor een knieoperatie heb je bij het Martini Ziekenhuis een wachttijd van tien weken, maar bij andere ziekenhuizen in de regio ben je met drieënhalf week al aan de beurt. Daarom geven we het Martini Ziekenhuis wel geld voor andere vormen van zorg, maar we willen de premie ook niet onnodig verhogen."

Alle geplande afspraken gaan wel door. Datzelfde geld voor spoedgevallen, oncologische zorg, geboortezorg en de zorg voor jongeren en kinderen. Volgend jaar kan iedereen weer in het ziekenhuis terecht.