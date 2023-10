Israëliërs zoeken in 'hel van onwetendheid' naar hun geliefden

"Mijn broer en zijn oudste dochter zijn waarschijnlijk vermoord", zegt Inbar Goldstein in tranen. Ze vermoedt dat de vrouw van haar broer en de drie andere kinderen momenteel in Gaza zijn, ontvoerd door de Palestijnse militante beweging Hamas. Zeker weten doet Goldstein het niet. Daarom is ze vandaag bij Lahav 433, een speciale afdeling van de Israëlische politie die zich bezighoudt met ingewikkelde misdaadzaken. Hier kunnen Israëliërs DNA en foto's afgeven, in de hoop meer duidelijkheid te krijgen over hun geliefden. Aan de reling van het gebouw, dat net buiten Tel Aviv is gevestigd, hangt een poster met daarop de tekst: "Ons hart is met jullie". Tientallen mensen lopen het gebouw in en uit, de meesten in tranen. Families en vrienden omhelzen elkaar. Ze zoeken naar antwoorden, maar die zijn er nog niet.

De broer van Goldstein woont in de kibboets Kfar Aza, vlak bij de grens met Gaza. Strijders van Hamas staken afgelopen zaterdagochtend die grens over en trokken moordend door Israëlische kibboetsen in de buurt. Zaterdagochtend om 11.00 uur had Goldstein voor het laatst contact met haar broer en zijn familie. "Vanuit de schuilkelder stuurde mijn nichtje een bericht dat ze doodsbang zijn. Daarna heb ik niets meer gehoord." Terwijl Goldstein in tranen het gebouw in en uit loopt, komt ineens haar moeder aan. Ook zij woont in de kibboets bij Gaza, maar was op het moment van de aanval van Hamas op een ouderenreis naar Bulgarije. "Die reis heeft haar leven gered." Minutenlang omhelzen ze elkaar. "We gaan ze vinden", herhaalt de moeder van Goldstein een aantal keer.

Een sociaal werker van het ministerie van Welzijn ziet het somber in. "We hopen natuurlijk op goed nieuws, maar we weten dat velen van deze mensen dat niet zullen krijgen." Samen met tientallen andere hulpverleners in gele en oranje hesjes vangt ze de mensen hier op. "De mensen die hier komen, leven in een hel van onwetendheid. Ze hebben dagen niet geslapen of gegeten en zijn zwaar getraumatiseerd. Sommigen zijn zo in de war dat ze de vragen van de politie niet eens kunnen beantwoorden." Hoeveel mensen er nog vermist zijn, weet ze niet precies. Ook het leger heeft geen exacte aantallen, zegt een woordvoerder. De sociaal werker spreekt in ieder geval over honderden families die gisteren en vandaag zijn langsgekomen. Kogelgaten Behalve verdriet is er ook woede. "Het zijn beesten die alleen maar willen moorden", zegt Max. De man is op zoek naar zijn twee beste vrienden. Ze waren aan het vissen in een kibboets, net boven de Gazastrook, toen Hamas-strijders aanvielen. De man vertelt dat ze al 40 jaar bevriend zijn, wijzend naar foto's van zijn vrienden op zijn telefoon. Hij is naar de kibboets gegaan om ze te zoeken, maar vond alleen nog hun auto. Op een video laat hij een Mercedes zien met kogelgaten erin en kapotte ruiten.

