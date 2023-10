Kakkerlakken teisteren straat in Tilburg

Bewoners van de Lombardijenlaan in Tilburg kampen met een kakkerlakkenplaag. De insecten krioelen in groten getale door de huizen in de straat.

"Ze gaan ook op je auto zitten", zegt een bewoner tegen Omroep Brabant. "En als je dan 's ochtends de autodeur opendoet, zit de hele rand vol kakkerlakken. Met honderden beestjes op het dak."

"Ik krijg al jeuk als ik het erover heb", zegt een andere bewoonster. "Ik heb er ook echt slecht van geslapen. Dan zitten ze gewoon tegen de hor van je slaapkamerraam."

Kakkerlakparadijs

Volgens de bewoners komen de kakkerlakken uit heggen die hoognodig onderhouden moeten worden; er groeit veel onkruid, de heggen zijn hoog en afgewaaide bladeren worden niet opgehaald. Volgens de bewoners zijn de heggen een paradijs voor de kakkerlak.

De gemeente heeft zich over de oorzaak van de plaag nog niet uitgelaten. Wel kan Tilburg melden dat door bewoners gevangen kakkerlakken onderzocht worden in een gespecialiseerd centrum. Wanneer de gemeente iets aan bestrijding gaat doen in de wijk is nog niet bekend.

De bussen kakkerlakkengif bij de lokale drogist zijn in ieder geval al weken stijf uitverkocht, zag de regionale omroep.