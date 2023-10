Legertop stapt op in Polen, vlak voor parlementsverkiezingen

Twee Poolse legercommandanten hebben vandaag onverwacht ontslag genomen. De twee stappen vijf dagen voor de Poolse parlementsverkiezingen op. Hun vertrek volgt na een langer lopend conflict met minister van Defensie Mariusz Blaszczak.

Het ontslag van de chef van de generale staf Rajmund Andrzejczak en legercommandant Tomasz Piotrowski is door de Poolse president Andrzej Duda geaccepteerd.

Volgens sommige waarnemers is het geen toeval dat het opstappen van de Poolse legertop samenvalt met de aanstaande parlementsverkiezingen in Polen. Aanstaande zondag gaan kiezers naar de stembus om te bepalen of de zittende conservatieve en eurosceptische regering onder leiding van de de rechts-nationalistische partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) nog eens vier jaar aan de macht blijft.

Het opstappen van de twee legerleiders is een klap voor PiS, dat in verkiezingscampagnes vaak militairen inzette en hamerde op de veiligheid van de landsgrenzen. Daarbij heeft de Poolse regering de militaire uitgaven dit jaar verhoogd tot ongeveer 4 procent van het bruto binnenlands product.

Poolse media melden dat de twee legerleiders bezwaar maakten tegen de inzet van de Poolse strijdkrachten in de verkiezingscampagnes van de regering, maar de legertop en defensieminister Blaszczak lagen al langer overhoop.

Het begon met een verdwaalde Russische raket, die in december vanuit Oekraïne op Pools grondgebied terechtkwam. In mei werd die raket bij toeval ontdekt door een voorbijganger. Hierop zei Blaszczak dat Piotrowski hem niet had ingelicht over het incident. Dat werd ontkend door Piotrowski zelf.

Evacuaties uit Israël

Dat de twee legerleiders nu vertrekken, zou ermee te maken hebben dat Piotrowski en Andrzejczak werden gepasseerd bij operationele beslissingen zoals het versterken van de verdediging van de grens met Belarus en de evacuatie van Poolse burgers uit Israël na de terreuraanval van Hamas.

Blaszczak gaf generaal Wiesław Kukuła de leiding over de evacuaties uit Israël, wat volgens de Poolse onafhankelijke krant krant Gazeta Wyborcza de laatste druppel was die tot het opstappen leidde. Andrzejczak zou al eerder zijn opgestapt.

Kukula is vandaag benoemd als opvolger van Andrzejczak. Generaal-majoor Maciej Klisz is de opvolger van Piotrowski.