Minder partijen op voorlopige lijst voor Tweede Kamerverkiezingen dan in 2021

Er willen in totaal 29 partijen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in november, zo heeft de Kiesraad bekendgemaakt. Dat zijn er 12 minder dan het recordaantal dat zich in 2021 bij de Kiesraad meldde.

Of alle 29 partijen ook daadwerkelijk meedoen, is nog niet duidelijk. Bij 15 partijen werden fouten gemaakt, dan wel administratief dan wel met de lijst. Die fouten kunnen nog tot vrijdag hersteld worden. Vervolgens komt de Kiesraad met de definitieve lijsten.

Aanvankelijk waren er 70 partijnamen geregistreerd.

Nieuwkomers

Onder de 29 partijen zijn 13 'nieuwkomers', maar daarbij zitten ook partijen die in 2021 geen zetel behaalden in de Kamer.

Onder de nieuwkomers zitten partijen met al enigszins wat naamsbekendheid, zoals Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt en BVNL van Wybren van Haga. Er zitten ook minder bekende partijen tussen, zoals de Partij voor Basisinkomen, Partij van de Sport en LEF Voor de Nieuwe Generatie.

De zitting op vrijdag, waarin de lijsten worden vastgesteld, is vanaf 17.00 uur te volgen via een livestream.