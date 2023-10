Met glitters op zijn pak zet Labour-leider Starmer zich af tegen 'elite in Westminster'

"Is dit onze nieuwe premier?" Dat is de vraag op ieders lippen, terwijl oppositieleider Keir Starmer met stevige pas het podium opstapt tijdens zijn partijconferentie in Liverpool. Voor zijn introductievideo was opzwepende rockmuziek gekozen: daadkrachtig, overtuigend. Het is wat Starmer als Labour-leider wil overbrengen in zijn laatste speech voor de Britse verkiezingen volgend jaar.

Starmers partij ligt al maanden voor in de peilingen. Maar kan hij - de man die door de Britse kiezer wordt omschreven als een "leeg maatpak" en "kleurloos" - die voorsprong ook omzetten in geloofwaardig leiderschap?

Glitteraanval

Voordat Starmer kan beginnen aan zijn speech in Liverpool springt een demonstrant op het podium die een bak glitters over hem strooit, terwijl hij roept "dat we in crisis verkeren". Terwijl de demonstrant door de beveiliging van het podium wordt gesleept, trekt Starmer zijn jasje uit. Hij stroopt de mouwen op van zijn perfect gestreken shirt en zegt: "Als hij denkt dat dit me raakt, dan kent hij me nog niet". Starmer vervolgt zijn toespraak met blauwe en groene glitters in zijn haar.